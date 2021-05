Roeier Ward Lemmelijn uit Tienen wint 2e seizoen van "De Container Cup"

Vooral in het roeien, gewichtheffen en fietsen blonk Lemmelijn uit tijdens "De Container Cup". Bij het lopen haalde hij derde beste tijd. "Toch redelijk straf voor een gast van 105 kilogram", lacht Lemmelijn. "En fijn dat ik het puur op fysieke inspanningen heb gehaald en minder op de technische proeven." Dat het onderdeel schieten wat minder goed ging, vindt hij jammer. "Mijn opa is een jager en voor hem had ik het graag beter gedaan."

Eerder dit jaar won Lemmelijn het WK indoorroeien, maar hij kon evengoed voetballer zijn geworden. "Vijf jaar geleden speelde ik nog bij de jeugd van Roda JC in Nederland en ik heb ook heel lang op de topsportschool in Leuven gezeten. Dus voor hetzelfde geld was ik nu een profvoetballer, maar dan was ik misschien niet zo gespierd geworden." (lacht)

Volgende week probeert Lemmelijn zich in Luzern, Zwitserland, te kwalificeren voor de Olympische Spelen in Tokio. "Door "De Container Cup" te winnen, zit ik in een positieve flow en dat geeft wel een boost die hopelijk van pas komt in Luzern."