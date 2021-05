"Wil je nog eens nakijken voor je tweet"? Twitter laat gebruikers nadenken over "vervelende" tweets

"Mensen komen naar Twitter om te praten over wat er gebeurt, en soms kunnen gesprekken over dingen die voor ons belangrijk zijn, intens worden en zeggen mensen in het moment dingen waar ze later spijt van krijgen", zeggen product designer Anita Butler en product manager Alberto Parrella. Daarom is het bedrijf vorig jaar gestart met een test waarbij mensen eerst gevraagd werd of ze een mogelijk kwetsend bericht op die manier wilden posten.

Volgens Twitter werkte dat goed. 34 procent van de gebruikers die een melding kregen, pastte zijn tweet aan of verwijderde ze. Bovendien hielden ze er ook later rekening mee. Wie één keer een melding kreeg, postte nadien 11 procent minder aanvallende tweets. En wie een melding kreeg, kreeg zelf ook minder aanvallende en kwetsende tweets terug.