2 dieven verstoppen 17 flessen alcohol in aangepaste kledij en lopen zo de winkel uit

De twee mannen van Georgische afkomst gedroegen zich verdacht toen ze gisterennamiddag uit een winkel op de Diestersteenweg in Hasselt kwamen. Na een controle door de politie bleek dat ze 17 flessen sterke drank in hun kledij verstopt hadden. De kledingstukken waren al op voorhand klaargemaakt om een diefstal te kunnen plegen. In het totaal hadden de dieven voor 330 euro alcohol meegenomen. De gestolen flessen werden opnieuw aan de winkel overhandigd.