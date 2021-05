Wissel van de macht in Israël? Waarom een regering zonder Netanyahu nog lang niet zo zeker is

Of die twee dingen voldoende zijn om een stevige regering op de been te brengen of lang in het zadel te houden, valt toch te betwijfelen. De "Palestijnse kwestie" zorgde de voorbije tien jaar, al bij al, voor weinig debat in de Israëlische Wetstraat. Links formuleerde weliswaar geregeld kritiek op Netanyahu's benadering, maar fundamenteel leek een groot deel van de politieke klasse vrede te nemen met de huidige status-quo: geen verdere onderhandelingen met de Palestijnse Autoriteit over nieuwe stappen in het vredesproces, en een sluipende en kruipende uitbreiding van de joodse nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever.

De vraag is of die stilzwijgende consensus kan voortduren in een regering van linkse, centrum-, rechtse en radicaal-rechtse partijen - met daarbij ook nog een Arabisch/Palestijnse lijst. Kijk gewoon al naar de standpunten die iedereen inneemt wanneer het debat geopend wordt. Bennett en zijn Yamina-partij zijn zondermeer tegen een Palestijnse staat gekant en eerder geneigd tot annexatie van Palestijns gebied. De linkse en centrum-partijen steunen nog altijd het idee van de twee-staten-oplossing en vinden dat er weer moet onderhandeld worden. Lapid zelf toonde zich voorstander van nieuwe gesprekken (zie filmpje). En ook al zou de Arabische Lijst zich in theorie kunnen beperken tot de belangen van de Arabische en Palestijnse burgers in het eigenlijke Israël (en zich niet zou bemoeien met wat er gebeurt in de Palestijnse gebieden) - wat zal die partij doen mochten de spanningen op de Westbank of in Jeruzalem verder oplopen?



Het lijkt heel onwaarschijnlijk dat die acht partijen hun meningsverschillen over de relaties met de Palestijnen gewillig zouden inslikken of niets zouden ondernemen wat die zelf opgelegde discipline zou verstoren. Vroeg of laat komt die olifant in de kamer ook op de regeringstafel te liggen.



BEKIJK: Lapid is voorstander van onderhandelingen met de Palestijnen. Hij verweet de regering-Netanyahu dat die daarvoor geen moeite meer deed. Dit zei hij in september 2020.