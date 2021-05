Geen kwaad opzet bij brand in Laken waarbij twee kinderen om het leven kwamen

Het Brusselse parket voert een onderzoek naar de dodelijke brand in Laken waarbij twee kinderen van 2 en 4 jaar oud om het leven zijn gekomen. "De branddeskundige is gisteren ter plaatse geweest", zegt woordvoerster Sarah Durant. "Volgens zijn eerste bevindingen zou hier geen sprake zijn van een criminele brandstichting, maar verschillende onderzoeksdaden moeten nog uitgevoerd worden alvorens hij zijn eindverslag met zijn conclusies kan voorleggen." De moeder zou de twee slachtoffertjes alleen hebben achtergelaten, maar dat kan het parket nog niet bevestigen.

De brandweer kreeg gisterenmiddag verschillende oproepen binnen over een uitslaande brand in een rijwoning met drie verdiepingen in de Prudent Bolslaan in Laken. Bij aankomst sloegen de vlammen door de ramen van de eerste verdieping. De brand sloeg ook over naar de tweede verdieping. De bewoners werden via de trappenhal in veiligheid gebracht. Vier personen werden met rookintoxicatie naar het ziekenhuis overgebracht. De brandweer vond op de eerste verdieping twee kinderen met brandwonden. Zij werden onder begeleiding van de MUG naar een hospitaal overgebracht waar ze overleden. Het gaat om kinderen van 2 en 4 jaar oud.