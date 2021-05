Zaki (76) pleit voor andere aanpak in woonzorgcentra: "Minder betutteling, meer rock-'n-roll"

Zaki ergert zich aan de betuttelende manier waarop met ouderen wordt omgegaan, maar ook dat ze niet worden aanschouwd als een volwaardige gesprekspartner. "Je zou toch verwachten dat ze allemaal aan tafel mogen zitten om hun mening te geven over de toekomst. Het is totaal misgelopen in die woonzorgcentra. Dat is omdat er een verkeerde visie was en men niet klaar was voor wat er ging gebeuren."

(Lees verder onder het Facebook-bericht)