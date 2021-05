ASZ Geraardsbergen opent nieuwe afdeling: "Plaats om te revalideren met aandacht voor zelfredzaamheid"

Wie net een orthopedische ingreep heeft gehad, kon al terecht in ASZ campus Wetteren. Door de grote vraag voor deze dienst kan dat voortaan ook in het ASZ in Geraardsbergen. Het ziekenhuis heeft er een afdeling "locomotorische revalidatie" geopend. Dat is een afdeling waar mensen terechtkunnen na een operatie aan de knie, schouder of heup. "Ze kunnen dan op die afdeling blijven om de revalidatie optimaal te laten verlopen", vertelt woordvoerster Dorien Buyst.