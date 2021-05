Zoogdieren van Zoo Antwerpen en Planckendael coronavrij verklaard na mestonderzoek

"Dat stond gelijk aan ongeveer 25 à 30 dagen onderzoekswerk", zegt Cooreman. "Dit zijn dus duidelijk geen sneltesten, maar we krijgen er wel een heel zeker resultaat mee."

De test op de meststalen was een PCR-test, maar dus zonder een wisser in de neus van de dieren te moeten steken. "Een wisser diep in de neus steken is te invasief voor de meeste soorten", zegt dierenarts Frans Vercammen van Zoo Antwerpen en Planckendael.

"Die methode is bij wilde dieren zoals leeuwen of chimpansees bovendien zeer gevaarlijk voor de onderzoekers. We gaan individuen ook zeker niet verdoven voor dergelijk wetenschappelijk onderzoek."