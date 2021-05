De macht van influencers tijdens pandemie: 1 op 4 jongeren laat zich verleiden om iets te kopen 

Niet alle jongeren zijn dus fan van de groeiende influencercultuur: "Ook al vinden ze het niet goed, toch zullen ze zeggen dat het beste product ter wereld is", zegt een deelnemer van het onderzoek (21). Over het algemeen blijven jongeren toch kritisch over promotiepraatjes op sociale media. Ze zijn zich bewust van de commerciële intenties die vaak achter de posts schuilen.

Celien Rombouts vindt ook dat we voorzichtig moeten blijven: "Vaak zie je op Instagram het perfecte plaatje: witte tanden, gebruinde benen en een gave huid. We moeten blijven beseffen dat dit vaak niet echt is, daarom ben ik gestopt met filters te gebruiken."