Geen nieuwe MS kliniek in Melsbroek: 200 jaar oude Ursulinenklooster wordt voorlopig niet gesloopt 

Het actiecomité ‘Red Melsbroek’ heeft nu zijn slag thuis gehaald in zijn strijd tegen de in hun ogen ‘megalomane’ plannen van de MS kliniek. Want de Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft de omgevingsvergunning voor de bouw van het ziekenhuis en het psychiatrisch verzorgingstehuis geschorst. De Raad oordeelt dat de locatie waar de nieuwe gebouwen zouden komen een woongebied is en in woongebieden zijn openbare nutsvoorzieningen enkel toegelaten als ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving. En dat zou door de deputatie van Vlaams-Brabant niet onderzocht zijn, zo staat in het arrest.