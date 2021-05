95 procent van 12-jarigen mag naar school van eerste of tweede keuze in regio Leuven

Deze week kregen de ouders te weten in welke school ze hun kind kunnen inschrijven: 95 procent van de kinderen kan terecht in de school van eerste of tweede voorkeur in regio Leuven. “Dit zijn goede resultaten. Ze tonen aan dat het aanmeldsysteem werkt”, zegt schepen van Onderwijs, Lalynn Wadera (Vooruit). “Het wil vooral ook zeggen dat ouders en kinderen minder stress hebben en zich minder zorgen moeten maken of ze al dan niet ergens terecht kunnen. Ze hoeven zich ook niet in verschillende systemen aan te melden, maar het kan via één programma, via één klink.”