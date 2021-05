Als een kaars opbrandt, ademen we die dan gewoon in? En is dat dan ongezond?

En dat betekent dus variatie in uitstoot: "Er bestaat zelfs een vast scenario om de uitstoot van kaarsen te bepalen. Wat we zien is dat elke kaars een andere uitstoot heeft, maar de piek van fijnstof en aërosolen komt steevast bij het doven van de kaars."

Bestaan er dan ongezonde en gezonde kaarsen? Stranger is voorzichtig: "Veel hangt ervan af waar de kaars gebrand wordt, in welke ruimte en hoe goed die verlucht is. En hoeveel je er aansteekt. Een tuinkaars bijvoorbeeld geeft veel roetproductie en steek je best in de tuin aan. Maar de boodschap is vooral: gebruik ze met mate. Want daar hangt veel van af. Een theelichtje kan klein zijn, maar 20 of 30 theelichtjes, dat telt ook op. Geurkaarsen hebben ook nog een extra toegevoegd product, de geurmolecules."

Er is geen gevaar op CO-vergiftiging, maar het is sowieso altijd nodig om binnenruimtes goed te verluchten.