Bartel Van Riet heropent morgen zijn café: "Pintjes tappen lukt nog, al was het lang geleden"

Sinds enkele jaren baat televisiepresentator Bartel Van Riet samen met zijn vrouw "Den Herberg" uit. Een café gevestigd in een oude kastelhoeve in Grobbendonk. "Ons terras ligt op de ruime binnenkoer van die hoeve. Er kan zo'n 100 man op met voldoende afstand zonder plexischermen. Me dunkt dat mensen intussen wel weten dat ze afstand moeten bewaren", zegt Bartel in "Start Je Dag". "Als het mooi weer wordt zal half Vlaanderen klaarstaan om eropuit te trekken. Bij regen loopt het misschien af met een sisser. We zullen wel zien. Ik heb alvast voldoende parasols om onder te schuilen."