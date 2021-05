Bobbejaanland klaar voor grote heropening na meer dan 6 maanden verplichte sluiting

Meer dan 6 maanden moesten pretparken de deuren sluiten, maar zaterdag mogen ze weer bezoekers ontvangen. "We zijn er helemaal klaar voor", zegt Peggy Verelst van Bobbejaanland. "Eigenlijk waren we al klaar voor de paasvakantie, want toen zouden we normaal gezien al open gegaan zijn. Vanaf dan hebben we elke dag de attracties laten draaien, we zijn er dus zeker van dat alles morgen goed zal werken."

Door de coronamaatregelen zal het pretpark niet op volle capaciteit draaien. Zo blijven de binnenattracties gesloten en kan er maar zo'n 25 procent van het maximaal aantal toegelaten bezoekers het park in. "Je moet ook rekening houden met de intussen gekende maatregelen, zoals afstand houden, handen ontsmetten en mondmaskers dragen", aldus Verelst. Nieuw bij dat laatste is dat nu ook kinderen boven de 6 een mondmasker moeten dragen in attracties.

Ook reserveren is verplicht. Hoeveel reserveringen er al gemaakt zijn voor komend weekend wil Bobbejaanland niet kwijt. "Maar we merken wel veel enthousiasme, je zal snel moeten zijn als je dit weekend nog een plaatsje wil", besluit Verelst.