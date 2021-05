Burgemeesters eerstelijnszone ZORA bezorgd over piekende coronacijfers: "Blijf je alsjeblieft goed aan de maatregelen houden!"

Nu onder andere de horecaterrassen morgen weer opengaan, zijn de burgemeesters dan ook bezorgd. "We kunnen alleen maar oproepen om toch alert en voorzichtig te zijn en de regels te blijven respecteren. Ondanks alle euforie, zijn we er nog niet. Met deze cijfers moeten we echt voorzichtig blijven."

Extra maatregelen komen er niet. "De scholen volgen alle maatregelen al lang strikt op. We kunnen hen, de leerkrachten en de kinderen, ook niets verwijten. Nog meer doen, kunnen we niet. Alleen moeten we wel attent blijven en meteen reageren van zodra er sporen van besmettingen zijn."