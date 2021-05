Derek Chauvin en 3 andere ex-agenten ook voor federale rechter, wegens schenden burgerrechten George Floyd

Derek Chauvin zal ook in een andere zaak voor een federale rechter moeten verschijnen. Hij wordt er namelijk ook van beschuldigd de rechten van een 14-jarige jongen te hebben geschonden, tijdens een arrestatie jaren geleden, waarbij Chauvin de jongen vasthield bij de nek en hem herhaaldelijk met een zaklantaarn sloeg. De jongen hield er verschillende verwondingen aan over.



In de zaak-George Floyd werd Chauvin vorige maand al door een staatsrechtbank veroordeeld wegens doodslag. Hij werd over de hele lijn schuldig bevonden. Welke straf hij krijgt, is nog niet bekend. De strafmaat wordt normaal gezien op 25 juni uitgesproken. Hij riskeert een celstraf van maximaal 40 jaar. Chauvin zit in afwachting opgesloten in de zwaarst bewaakte gevangenis in de staat Minnesota.

Uit het archief: staatsrechter Peter Cahill leest het verdict voor (20/4/2020):