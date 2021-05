BEKIJK - Chinese raket dreigt neer te storten op aarde, waar en wanneer is nog onduidelijk (maar niet boven België) 

De Chinese raket die ongecontroleerd op aarde dreigt neer te storten, zal mogelijk al in de nacht van zaterdag op zondag de atmosfeer bereiken. Waar en wanneer de brokstukken precies zullen neerkomen, is onmogelijk nu al te voorspellen. Al zal België zeker niet worden getroffen. Wat weten we? "Terzake" sprak met een Belgische analist bij de Europese ruimtevaartorganisatie ESA die de Chinese raket op de voet volgt.