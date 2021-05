BEKIJK: Coldplay in gesprek met Eva De Roo: "Onze volgende tournee zal zo groen mogelijk zijn"

Coldplay is op de website alienradio.fm al een tijd aan het hinten naar nieuwe muziek. Vandaag laat de Britse band "Higher power" op de wereld los. Het nummer ging trouwens in primeur tijdens een videoverbinding met het internationale ruimtestation ISS: Coldplay had de Franse astronaut Thomas Pesquet een opname gestuurd. "Op aarde kunnen we momenteel nergens optreden, dus we dachten: laten we het speciaal voor jou spelen", grapte zanger Chris Martin. "Dit is ons concert voor één persoon. En de song gaat over de astronaut vinden in onszelf, de mens die fantastische dingen kan doen."