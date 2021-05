"Explosieve coronagolf bedreigt India en de wereld", roep om totale lockdown wordt groter

In India en Nepal explodeert de epidemie met overvolle ziekenhuizen en crematoria en gebrek aan zuurstof. Toch blijft de regering in New Delhi een nationale lockdown afwijzen, ondanks de roep van zowel binnen- als buitenland. In de westelijke deelstaat Goa is een op de twee testen positief, in buurland Nepal is dat ook het geval.