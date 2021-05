De plexikwestie beroert het land, of hoe een banaal terrassenprobleem tot eindeloze discussies leidt

"De fout zit duidelijk bij de federale regering", legt Wetstraatjournalist Bart Verhulst uit in "De wereld vandaag". "Minister van Economie Pierre-Yves Dermagne (PS) en minister van Middenstand David Clarinval (MR) hebben begin deze week een protocol afgesproken met de horecasector over hoe de heropening van de terrassen in de praktijk moet verlopen."

"In dat document staat dat de tafels zo moeten worden geschikt dat er 1,5 meter tussen de gezelschappen is, tenzij er een scheiding is met een plexiglazen wand van minimaal 1,8 meter. Dat gaat eigenlijk in tegen de beslissing van het Overlegcomité. Daar was gezzegd dat we geen beperking van het aantal mensen op één terras komt, op voorwaarde dat wordt gegarandeerd dat er 1,5 meter tussen de gezelschappen is. Versta: er kunnen géén uitzonderingen zijn."