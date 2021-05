Dieven stelen zwaneneieren in Zaventem: "Kuiken is makkelijk 100 euro waard"

Vermoedelijk zijn er dieven aan het werk geweest, want de omgeving aan de vijver in het park Mariadal in Zaventem heeft de jongste tijd vaak last van vandalen. Zo werden eerder al enkele boordstenen en kasseien in het water gegooid. Nu zijn er dus zwaneneieren gestolen. Een dierenliefhebster, die geregeld langs gaat aan de vijvers, vindt het heel jammer dat de eieren zijn weggenomen: "Dat is zo lief, dat is zo schattig, en dat ze dat zomaar meenemen. Het is alsof je kinderen bij de ouders gaat wegrukken. Dat doe je toch niet? Je moet de natuur laten doen."