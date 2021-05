Gentenaar is bedenker van Belgische outfits voor Olympische Spelen: "Meer focus op fashion, minder op sport"

Docent aan de Arteveldehogeschool, Henk Willems, kreeg dit jaar de eer om de outfits te ontwerpen voor de Belgische atleten die naar de Olympische Spelen gaan. De grafisch ontwerper werd, naar eigen zeggen, eerder per toeval betrokken bij het design van de kledij. "Enkele jaren geleden heb ik, samen met anderen, de kledij voor de snelschaatsers mogen maken. Dat was toen voor de Winterspelen in Zuid-Korea. Die zijn blijkbaar niet onopgemerkt gebleven", is Willems trots.

