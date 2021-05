Het Hof van Beroep in Antwerpen heeft een 40-jarige ex-agent van de Antwerpse politie vrijgesproken voor diefstal en racisme. De man zou deel uitgemaakt hebben van de zogeheten "Bende van Mega Toby en Sproetje". In eerste aanleg kreeg hij 30 maanden cel, waarvan de helft met uitstel, en een boete van 3000 euro. Maar nu werd hij in beroep vrijgesproken. Het Openbaar Ministerie had ook zelf in beroep die vrijspraak gevraagd.