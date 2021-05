Luminus krijgt vergunning voor nieuwe gascentrale in Wondelgem

Gents Tegengas is niet tegen de sluiting van de huidige gascentrales, maar is tegen de bouw en subsidiering van nieuwe. Daarom organiseren ze van 12 tot 17 mei een protestfietstocht. "We fietsen doorheen heel België, langs de 8 locaties waar momenteel plannen zijn voor nieuwe gascentrales", geeft Vossepoel mee. "Zaterdag 15 mei vertrekken we aan het Citadelpark in Gent en fietsen we naar de Ringvaart in Wondelgem."