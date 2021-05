Dan toch géén gebruik van plexischermen bij heropening terrassen: wat is nu het probleem met plexi's?

De horecasector zélf begrijpt de beslissing niet. "Enerzijds vinden we het zeer spijtig dat de beslissing een dag op voorhand moet komen. Mijn collega's hadden zich voorbereid. Vorige keer (in de zomer, red.) was plexi geen probleem. Er zijn nu ook meer mensen gevaccineerd, toen was daar nog geen sprake van", reageert Kevin Van der Auwera, voorzitter van Horeca Leuven.



Matthias Decaluwé van Horeca Vlaanderen hoopt in "De ochtend" op een aanpassing die de plexi's toch toelaat. Het ministerieel besluit is immers nog niet gepubliceerd. "Dit was gewoon een aankondiging (van minister Van Quickenborne, red.). Ik hoop dat het gezond verstand enigzins wint, want ondernemers willen correct in orde zijn zoals ze dat vorig jaar in juni hebben bewezen. Dit schept een gevaarlijk precedent, want dan mogen scheidingswanden in binnenruimtes - in bijvoorbeeld tv-studio's - ook niet."