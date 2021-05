Geen zomerse sportevenementen voor recreanten in Knokke-Heist, sportdienst heeft handen vol met vaccinatiecentrum

Alle sportevenementen die de gemeente zelf organiseert in juli, augustus en begin september gaan niet door. Dat betekent dat de Zwintriatlon, de Iron Kid, de Finishers triatlon en alle strandlopen sneuvelen. Schepen Jan Morbéé (Gemeentebelangen): "Het was een moeilijke beslissing. De sportdienst coördineert sinds begin februari de werking van het vaccinatiecentrum in Knokke-Heist. De vaccinatiesnelheid wordt zodanig opgedreven de komende maanden dat dit niet te combineren valt met de organisatie van grootschalige sportevenementen in de zomerperiode."

Het WK tijdrijden, dat start in Knokke-Heist, en de Ronde van België gaan wel door zoals gepland.