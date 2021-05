Grote controleactie in Marke: "We hebben drugs en wapens in beslag genomen" 

De politie haalde verdachte voertuigen uit het verkeer en leidde ze af naar een controlepost. Eén van die controleposten was op de autosnelwegparking in Marke in de richting van Frankrijk. Bart Vertessen van de federale politie, afdeling drugs: "We zien dat er op die E17 nog altijd veel drugstrafiek is. Dit was nu gisteren op een gewone donderdagnamiddag. Eigenlijk kan je daar elke dag van de week dergelijke vangsten hebben."