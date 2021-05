Overmatig gebruik van handgel kan juwelen beschadigen: "Neem je trouwring af voor je ontsmet"

In coronatijden moet je je handen voldoende wassen en ontsmetten, maar dat kan schadelijk zijn voor juwelen. Dat zegt huwelijksplatform House of Weddings in Sint-Martens-Latem. "Pure alcholgel kan niet zo veel kwaad, maar van zodra er parfum of andere bestanddelen in zitten, kan het schade veroorzaken aan je trouwring", klinkt het.