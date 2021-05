Hoe goed kent burgemeester D’Haese het Aalsterse dialect? Wat betekent "gralijk" of "kreftenbijter"?

Ook voor het woord 'onderbroek' heeft men een Aalsterse variant. "In Aalst spreekt men over een caleçon. Dat was oorspronkelijk de naam voor de 'herenonderbroek met korte of lange pijpen', maar werd later ook voor die voor vrouwen gebruikt", legt de taalexperte uit.

Terwijl een ammelouken in Oost-Vlaanderen vaak een 'tafelkleed' is, heeft dat in Aalst blijkbaar een iets ruimere betekenis. "Daar wordt het ook gebruikt voor een gewoon 'laken'. Over de herkomst van het woord bestaat twijfel, maar de meest plausibele uitleg is dat amme teruggaat op ambacht, kerkelijke dienst. Oorspronkelijk was het dus een laken dat op het altaar lag, later kon je er alle soorten tafels mee dekken. Het tweede lid van de samenstelling verwijst naar de lakenstof waaruit het ammelaken bestaat."