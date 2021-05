Zedelgems bedrijf dat houten overkappingen plaatst, is overrompeld: "Iedereen wil terras uitbreiden en ervoor zorgen dat klanten droog zitten"

All Events is een op en top West-Vlaams bedrijf in Zedelgem. Het bedrijf is vooral bekend voor zijn houten chalets op de kerstmarkten. Pieter Luypaert: "De voorbije maanden waren heel vreemd. Voor ons is het natuurlijk positief dat we nu veel aanvragen krijgen. Wij hebben veel materiaal staan waarmee we volle bak aan het bouwen zijn. Voor dit weekend is het niet meer mogelijk om nog een overkapping te bestellen, maar voor de komende weken wel. Onze mobiele houten overkappingen zijn voor zo'n 80 procent verhuurd. En dat op 2 weken tijd."