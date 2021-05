Truiense journalist die omstandigheden vaccinatie burgemeester Heeren bekendmaakte: "Ik ga nooit mijn bron prijsgeven"

Gisteren is er een huiszoeking geweest bij de Truiense journalist die de omstandigheden van de vaccinatie van Veerle Heeren aan het licht heeft gebracht. Hij kreeg bezoek van vier speurders, twee van de computer crime unit en twee van de gerechtelijke politie. Het parket onderzoekt momenteel of er sprake is van schending van het medische beroepsgeheim in het vaccinatiecentrum van Sint-Truiden.