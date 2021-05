Onthaalhoeve in Zwevegem begrijpt bezorgdheid minister over alpaca's: "Groot knuffelgehalte, maar niet geschikt om mee te wandelen" 

Minister van dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) is bezorgd over de trend die er momenteel is om alpaca's als huisdier te houden. Leentje Lachat uit Zwevegem kan hem daarin volgen. Onthaalhoeve Renard-Lachat was één van de eerste hoeves die werkt met alpaca's. Leentje Lachat: "Een alpaca kan oud worden en heeft veel verzorging nodig. Je moet het dier laten vaccineren, ontwormen, 1 keer per jaar laten scheren enzovoort. Elke dag krijgen ze bij ons extra vitamines en eiwitten en we nemen ze wekelijks apart om hun conditie te testen. We kijken dan of ze niet te mager of te dik zijn. Door hun wol heen kan je dat moeilijk zien, vandaar dat we hun conditie meten."