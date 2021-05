Kunstparcours Triënnale in Brugge van start: "We spelen met het imago van de stad"

Amanda Browder vroeg en kreeg van de Bruggelingen stapels stofrestjes en zette een naaiatelier op. “Openbare kunst brengt mensen samen. Om stof te spelden, te leren naaien. Later als het werk er hangt kunnen inwoners zeggen: kijk, dat stukje is van mij, of dat patroon doet me aan iets denken.” Het creatieproces is het belangrijkste, stipt Browder aan. Haar werk “Happy coincidences” is een bij uitstek sociaal project. In de loop van de zomer zullen er drie enorme "quilts" in Brugge hangen; een reusachtig geprint voorproefje is alvast over het water gespannen aan de Verversdijk: