Lanaken gebruikt al 30 jaar fout wapenschild: "Gemeentesecretaris vond origineel niet groots genoeg"

"In 1989 is beslist om elementen van de zes fusiegemeenten die Lanaken gevormd hebben, te gebruiken in het ontwerp", vertelt burgemeester Lanaken. "In het huidige ontwerp zijn de heilige Ursula en zes maagden toegevoegd, en dat blijkt dus fout te zijn." De huidige gemeentesecretaris William Vancleynenbreugel schept duidelijkheid. "Het is mijn voorganger die de aanpassing gedaan heeft, nadat het eerste wapenschild is goedgekeurd. Hij zou dat gedaan hebben in samenspraak met de toenmalige burgemeester", geeft hij toe. "Ze vonden het wapenschild blijkbaar niet groots genoeg."

Burgemeester Keulen kan er wel mee lachen. "Het werkt wel op de lachspieren ja. In ieder geval: we gaan vanaf nu enkel nog het officiële ontwerp gebruiken, dat de Vlaamse Heraldische Raad destijds heeft goedgekeurd."