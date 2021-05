Een pokerspel op zonne-energie? Ontwerp van leerlingen uit Eeklo valt in de prijzen 

Niels van Put, Yoran De Sutter en Marijn Everaert van College ten Doorn in Eeklo vallen met een digitaal pokerspel op zonne-energie in de prijzen. Met hun spel hebben ze zowel de Technologieprijs als de Publieksprijs in de wacht gesleept op de Solar Olympics. Dat is een wedstrijd waarbij deelnemers zich kunnen onderscheiden van elkaar bij het maken van gadgets op zonne-energie. De jury was het meest onder de indruk van de technologie die in het speciale pokerspel verwerkt is.