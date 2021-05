Leuvens burgemeester laat plexischermen op terras voorlopig toe: "Nu aanpassen wordt chaos"

Daarom zal de stad de regel voorlopig niet handhaven. "We gaan het vanuit de stad pragmatisch aanpakken en de horeca de tijd gaan geven om zich in regel te stellen. Dit weekend gaan wij dit zeker niet handhaven. Van zodra het besluit gepubliceerd is, zullen we met de horeca bekijken wat wel haalbaar is", zegt Ridouani.

De voorzitter van de vzw Oude Markt, Erik De Rop, reageerde vanmorgen verrast toen hij het nieuws over de plexischermen hoorde: “Het is onbegrijpelijk dat men 24 uur voordat we eindelijk na meer dan zes maanden weer mogen starten, weer alles overhoop gooit. Onze burgemeester en de stadsdiensten reageren tenminste met gezond verstand. Dat hebben we al vaker kunnen vaststellen tijdens deze crisis, dat burgemeesters de problemen ter plaatse mogen oplossen. Zij hebben wel het gezond verstand om met de materie om te gaan, maar die logica en het gezond verstand liggen federaal wat moeilijker."