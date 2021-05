Limburgse band "Floris and the Flames" zorgt voor muziek op Europadag

“Eigenlijk is ons gevraagd om in oktober op de Wereldtentoonstelling in Dubai te spelen. Als alles goed gaat en corona laat het toe, zal onze muziek daar dus ook te horen zijn. Zondag is een voorproefje op wat we daar gaan brengen. Je mag je alleszins voorbereiden op drie klassieke stukken in een typisch "flamesjasje". Dat is een beetje vrolijker dan de strenge klassieke muziek. Op die manier willen we een publiek aanspreken dat op het eerste gezicht niet naar klassieke muziek zou luisteren", vertelt Willem.