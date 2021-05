Loopgraven uit WOII in Lummen in ere hersteld

Jos is de loopgraven enkele jaren geleden gaan zoeken in de bossen langs het kanaal, en met succes. "Ik heb nog restanten gevonden. En via de gemeente ben ik in contact gekomen met de eigenaars van deze bossen. Dat was de familie Mussen en zij vonden het een goed idee." Medewerkers van De Winning hebben de loopgraven weer blootgelegd en ingezaaid met gras en bloemen.