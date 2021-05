Blijven zoeken naar Madeleine McCann: het Britse meisje dat in 2007 verdween, zou vandaag 18 jaar zijn

Vier jaar na de verdwijning en de heksenjacht, in 2011 in Amsterdam, vertelde Kate McCann me dat de Portugese politie te lang had gewacht om de zaak ernstig te nemen: "Ze gingen ervan uit dat Madeleine was weggelopen. Wij wisten dat ze daar rekening mee moesten houden, maar wij wisten ook dat ze ontvoerd was. We konden het hen maar moeilijk duidelijk maken."

Een getuige had in de buurt een man gezien met een bundel in de armen, maar er werd geen robotfoto gemaakt en zijn beschrijving werd niet vrijgegeven. En toen bleek dat er méér aan de hand was, sloeg het Portugese parket in paniek. Gerry: "Ze kwamen onder zware druk te staan om de zaak op te lossen."

BEKIJK: Dit is een fragment van het interview met Kate McCann in 2011, en lees onder de video verder.