Mama's uit woonzorgcentrum Roeselare mogen voor moederdag samen met zoon of dochter op toer met fietstaxi

Tijdens de ritjes geniet animatrice Veronique Devos volop mee van de mooie moeder-kindmomenten. "Ik rijd met de riksja rond. En voor mij doet het ook deugd om een meerwaarde te kunnen geven aan moederdag. Het is altijd verrassend waar we terechtkomen. Het zijn de bewoners en hun kinderen zelf die kiezen waar we naartoe gaan. Sommige willen eens naar hun ouderlijk huis, maar Myriam bijvoorbeeld wou liever naar haar zus die een winkel heeft in de stad. Dat mee mogen beslissen is belangrijk."