Mama zijn: "Zorgen en vermoeidheid  maar ook iedere dag fantastisch veel geluksmomenten!"

"Ik twijfelde lang of ik in deze wereld wel kinderen wilde opvoeden", vertelt Mariet Ghaye uit Hasselt. "Ik was een echte feministe en erg veel bezig met maatschappelijke uitdagingen. Ook is het voor twee vrouwen nog altijd niet evident om samen kinderen te krijgen. Maar toen ik dertig was, werd de drang té groot en hebben mijn echtgenote en ik toch beslist om kinderen te nemen."

"Ik was altijd bezig met zwemmen", zegt ex-Europees zwemkampioene Sabrina Bellavia uit Beringen. "Er was geen tijd voor iets anders. Maar als je dan de man van je leven ontmoet, begin je toch te denken aan een kind. Ik was wel 9 maanden bang dat ze net als ik een onderarm zou missen. Het was dan ook een hele ontlading toen de gynaecoloog mijn dochter na de bevalling op mijn borst legde en zei: "Ze is OK, ze heeft twee handen."

