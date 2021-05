Meer dan 160 gewonden bij rellen tussen Palestijnen en Israëlische agenten

Op het Moskeeplein in Oost-Jeruzalem is het vrijdag tot opstootjes gekomen tussen Palestijnen en Israëlische agenten. Op het plein had zich een massa mensen verzameld op de laatste vrijdag van de ramadan.



Een politiewoordvoerder maakte gewag van "gewelddadige ongeregeldheden". Volgens hem lanceerden "honderden relschoppers stenen, flessen en andere objecten" naar de agenten die de ingangen van het plein bewaakte. Daarop hebben de agenten "teruggeslagen".

Volgens de Palestijnse Rode Halve Maan zijn er 163 gewonde demonstranten, van wie er meer dan 80 naar het ziekenhuis moesten worden gebracht. Bij de Israëlische politie vielen zes gewonden.

De schermutselingen komen er na opgelopen spanningen in Oost-Jeruzalem en de Westelijke Jordaanoever, die door Israël zijn bezet.

De Verenigde Naties hadden Israël vrijdag aangespoord om de gedwongen uitzetting van Palestijnen uit Oost-Jeruzalem stop te zetten. Ze waarschuwen dat deze acties kunnen neerkomen op oorlogsmisdaden.

Volgens de Israëlische wet mogen joden die kunnen bewijzen dat hun familie in Oost-Jeruzalem woonde voor de Arabisch-Israëlische oorlog in 1948, een aanvraag indienen om hun "eigendomsrechten" terug te krijgen. Er bestaat geen wet waarmee Palestijnen die hun eigendommen kwijtraakten tijdens de oorlog hetzelfde kunnen doen.