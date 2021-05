100 jaar na de Olympische spelen in Antwerpen, keren de ringen terug met een rondreizend monument

De stad Antwerpen liet een monument maken van de Olympische ringen. Dat werd vandaag onthuld in het sportcentrum Wilrijkse Plein in Wilrijk. Burgemeester Bart De Wever (N-VA) wil vooral iedereen aanzetten tot sporten. “Als deze olympische ringen daar elke Antwerpenaar even aan herinneren, brengen we passend hulde aan de grootse olympische idealen die onze stad de voorbije eeuw nooit heeft losgelaten”, zegt De Wever.