Nieuw MS centrum en chirurgisch dagziekenhuis voor ziekenhuis Noorderhart in Pelt

Zowel het nieuwe MS centrum als het dagziekenhuis komen aan de achterzijde van het ziekenhuis in Pelt. Eerst zal het nieuwe revalidatie-en MS centrum gebouwd worden. Hans Ramaekers, directeur van het ziekenhuis Noorderhart, is opgelucht dat het project is goedgekeurd, want het grootste deel van het MS centrum is intussen erg verouderd. "De verblijfsafdelingen dateren van de jaren '50, '60 van de vorige eeuw en zijn helemaal niet meer geschikt. Renoveren is niet meer mogelijk, dus is nieuwbouw de enige optie."

In een tweede fase zal er in Pelt dus ook een nieuw chirurgisch dagziekenhuis gebouwd worden. En dan ligt er nog een derde project op tafel dat het ziekenhuis zelf zal financieren: de bouw van een nieuw innovatief ambulant centrum. Het zal wel nog enkele jaren duren voor alle projecten klaar zijn.