Nooit meer "bommen en granaten" in steden en dorpen

De kapstok voor dit alles is het internationaal humanitair recht dat stelt dat ook in oorlog regels – zoals het maken van een onderscheid tussen militairen en burgers - dienen gevolgd te worden. Sceptici zullen meteen opmerken dat die regels niet steeds worden gevolgd. Dat is correct, maar de norm achter die regels blijft wel grotendeels gevrijwaard.

Wanneer chemische wapens in Syrië werden gebruikt, ingaand tegen bestaande verdragen, was de wereld verontwaardigd, net omwille van de norm die het verdrag schraagt. Deze norm – die stelt dat het noch legitiem noch legaal is om chemische wapens in te zetten – werd door deze reacties in zekere zin zelfs versterkt. En hopelijk blijft daardoor het gebruik van chemische wapens in Syrië een uitzondering op de regel.