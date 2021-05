Omstreden asielcentrum in Kalmthout definitief gesloten: "De kinderen hebben nog afscheid kunnen nemen van hun klasgenootjes"

Het asielcentrum in Kamthout staat al leeg sinds dinsdag en vandaag sluit het ook de deuren. Alle 31 bewoners zijn ondergebracht in andere opvangcentra in Vlaanderen. "We hebben voldoende opvangplaatsen, dus daar stelt zich geen probleem", zegt Mieke Candaele van Fedasil. "Voor de gezinnen met kinderen hebben we ernaar gestreefd om een nieuwe opvangplaats te vinden zo dicht mogelijk bij Kalmthout. We hebben hen ondergebracht in de opvangcentra van Broechem en Kapellen."