Oppositie Sint-Truiden wil vaccinatie dochter van gemeenteraadsvoorzitter laten onderzoeken

Stippelmans zelf laat de redactie van Radio 2 Limburg weten dat zijn dochter inderdaad gevaccineerd is in maart, maar omdat ze een kinderverzorgster is. "Ik begrijp dat de leden van de oppositie een rol spelen, in een democratie hoort dat zo", zegt Stippelmans. "Maar ik betreur dat men uit puur politieke overwegingen doelbewust leugens verspreidt en mijn dochter hierin betrekt."

Maandag is er een extra gemeenteraad in Sint-Truiden waar burgemeester Veerle Heeren uitleg zal geven over haar vaccinatie en die van haar directe omgeving.

Intussen zegt Vlaams minister van Binnenlands bestuur Bart Somers (Open VLD) dat de gouverneur van Limburg de klacht tegen de burgemeester Heeren moet onderzoeken.