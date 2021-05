Podcast - "Bekentenissen over de wereld en mijn vak": Björn Soenens over journalistiek in turbulente tijden

We leven in een tijd waar er tegen de sterren op wordt gezeurd. Klagen staat vrij. Het is helaas de definitie van nieuws: het slechte en het uitzonderlijke benadrukken. Nooit keken meer mensen naar Het Journaal dan in deze coronatijd. De wereld is daardoor ook een stuk claustrofobischer geworden. Onze blik is al te vaak op de navel gericht.



Het totaalbeeld mankeert. Dat maakt van veel mensen nieuwsvermijders die de ogen sluiten en de oren afwenden, ook voor nuttige en noodzakelijke informatie. De Zwitserse schrijver en zakenman Rolf Dobelli raadt iedereen aan om te stoppen met het volgen van de actualiteit. Hijzelf is er rustiger en gelukkiger van geworden. "Ik mis niks", zegt hij.

De essentiële vraag is deze: begrijp je de wereld beter door het nieuws te volgen? Moet journalistiek niet meer de diepte induiken? Minder oppervlakkige snacks? Hoe vaak hoor ik niet na een live-interventie of een reportage op tv: "Ik heb honger naar meer, waarom is alles altijd zo kort?" Onderschatten we ons publiek?