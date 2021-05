Geen plexischermen op terrassen? Plexikwestie stuit op veel onbegrip, burgemeesters gaan regel niet handhaven

De horecasector zelf reageert bijzonder misnoegd. "Enerzijds vinden we het zeer spijtig dat de beslissing een dag op voorhand moet komen. Mijn collega's hadden zich voorbereid. Vorige keer (in de zomer, red.) was plexi geen probleem. Er zijn nu ook meer mensen gevaccineerd, toen was daar nog geen sprake van", reageert Kevin Van der Auwera, voorzitter van Horeca Leuven. Matthias Decaluwé van Horeca Vlaanderen hoopt op een aanpassing die de plexi's toch toelaat.

Ook binnen de Vlaamse regering is er kritiek en onbegrip te horen op de kwestie. Minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) begrijpt dat het voor burgemeesters onwerkbaar is. "We gaan daar nu met elkaar over praten, een gezamenlijk standpunt innemen en daar straks in het Overlegcomité met de andere regeringen over praten." Het volgende Overlegcomité staat gepland op dinsdag.