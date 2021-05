Renovatie wordt verplicht voor nieuwe eigenaars van bedrijven en kantoren

"28 procent van onze CO2-uitstoot komt naar buiten via versleten daken en slecht geïsoleerde muren, ramen en deuren", zegt Demir. "Niet alleen in particuliere woningen is dat het geval, ook bij niet-woongebouwen. Met de invoering van een renovatieverplichting verhogen we de renovatiegraad en investeren eigenaars in een lagere energiefactuur voor zichzelf."



Voor woningen komt er geen renovatieverplichting en wil de regering vooral stimulerend werken. Zo kunnen nieuwe eigenaars vanaf volgend jaar renteloos lenen tot 60.000 euro. Daarbovenop kunnen nieuwe eigenaars ook een premie krijgen tot 5.000 euro. Die steunmaatregelen kondigde de minister vorige zomer al aan.